3917 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3917 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثماني وفيات و1615 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «631»، إنه تسلم، الخميس، 11 ألفًا و53 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 7136 عينة، وإيجابية 3917 عينة بنسبة 35.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 445 ألفًا و876 حالة بينها 397 ألفًا و291 شفاء، و42 ألفًا و533 نشطة، و133 حرجة، فيما توفي جراء الوباء 6052 شخصًا.

وتلقى الجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس مليونين و57 ألفًا و141 شخصًا، فيما حصل على الجرعة الثانية مليون و16 ألفًا و493 شخصًا، والجرعة الثالثة التعزيزية 29 ألفًا و644 شخصًا.