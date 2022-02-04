حميدتي: لابد من إزالة المعوقات التي تعترض حركة التجارة بين ليبيا والسودان

شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حميدتي، على أهمية إزالة المعوقات التي تعترض حركة التجارة والمواطنين بين ليبيا والسودان.

وقال حميدتي، خلال لقائه وفداً ليبياً، يضم ممثلين لرجال أعمال ومؤسسات ليبية بمدينة الفاشر، إنه يتعهد بالعمل مع الجهات ذات الصلة لضمان توفير البيئة الملائمة للتبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين.

من جانبه، أكد الوفد الليبي، إقامة اتفاق لتأسيس غرفة سودانية ليبية مشتركة لمتابعة العمل في البلدين، بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف في مدينة الكُفرة الليبية لاستقبال البضائع والمنتجات السودانية.