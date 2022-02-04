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البشتي: الجيل المتصدر للمشهد السياسي الحالي غير كفء بسبب “الدكتاتور القذافي”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى الكاتب والمحلل السياسي عبد العظيم البشتي أن الجيل المتصدر للمشهد السياسي حاليا، غير كفء.

وأرجع البشتي في تدوينة عبر “فيسبوك”، أسباب رأيه إلى
حكم الزعيم الراحل معمر القذافي، قائلا: “بسبب تأميم الديكتاتور القذافي للتفكير ولنوعية الوعي السياسي، وقمعه بشدة لمن يتبنى أي فكر مختلف”.

وأضاف المحلل السياسي أن هذا الأمر استمر 42 عاما ، أي أن الطفل الذي كان عمره ثماني سنوات عندما قام القذافي بانقلابه أصبح رجلا، بل رجل كبير عمره خمسون عاما عندما اطحنا به.

وتابع: هذا الرجل لم يتمكن ولم تتح له الفرصة لامتلاك أي وعي سياسي حقيقي خارج منظومة القذافي ولم يتعلم في حقبة القذافي معنى وقيمة الحس الوطني الحقيقي، وفق ادعائه.

وواصل البشتي: هذا الرجل لم يُتح له الانفتاح على الثقافة والسياسة خارج منظومة الجهل التي رسمها القذافي ، لذا هذا الجيل المجني عليه ، والذي يتصدر المشهد السياسي الآن ، هو للأسف غير كفء لهذه المهمة وغير جدير بها ، وذلك لأسباب موضوعية كما ذكرت وليس لأسباب ذاتية ، على حد قوله.

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