طقس مستقر يسيطر على معظم مناطق البلاد

يبقى الطقس مستقرًا على مناطق غرب ليبيا “الشمال الغربي والجنوب الغربي” نتيجة تأثير مرتفع جوي، وتبقى الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة تميل للدفء نهارًا وتتراوح ما بين (21-16) درجة مئوية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، ستكون الأجواء باردة نسبيًا هذا اليوم على مناطق شرق ليبيا مع رياح نشطة نسبياً، وتنقشع بقايا السحب الممطرة اعتبارًا من صباح اليوم على هذه المناطق.

ويشمل الاستقرار، بداية من يوم غد السبت، معظم مناطق البلاد، ويتوقّع أن يستمر هذا الاعتدال حتى منتصف الأسبوع.

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