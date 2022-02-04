بسبب ماس كهربائي.. النيران تلتهم المسرح الجامعي بجامعة بنغازي

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اندلع حريق في مبنى المسرح الجامعي بجامعة بنغازي؛ نتيجة لماس كهربائي تسببت به الرياح القوية التي شهدتها المدينة.

وأوضح المركز الإعلامي للجامعة، اليوم الجمعة، في بيان له عبر فيسبوك، أن الحريق أتى على معظم مبنى المسرح الجامعي.

وأكد المركز أن رجال الدفاع المدني وصولوا لعين المكان في وقت قياسي. إلا أن الرياح القوية حالت دون تحقيقهم أية نتائج إيجابية لإيقاف الحريق في الوقت المناسب.

وأوضح المركز أن المقر كان خاليا من الأثاث بشكل شبه تام عدا بعض المعدات الخاصة بنشاط المسرح والذي فقدت الجامعة جزءا كبيرا منه.