«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على أقصى الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة صباح الجمعة على أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 4 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

– السماء قليلة السحب إلى صافية.

– رياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.