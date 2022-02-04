«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على أقصى الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة صباح الجمعة على أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 4 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
– السماء قليلة السحب إلى صافية.
– رياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد.
– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
– سحب جزئية تنقشع تدريجيًا.
– رياح شمالية غربية اليوم على طول الساحل تتحول تدريجيًا غدًا إلى جنوبية غربية سـرعتها بين 05 و20 عقدة تصل صباح اليوم إلى 25 عقدة على أقصى الساحل الشرقي.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.50 متر يصل صباح اليوم إلى 4.00 أمتار على أقصى الساحل الشرقي.
– البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب اليوم بينما يكون قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد.
– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.
– الرؤية متوسطة إلى جيدة.
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