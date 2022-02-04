طقس دافئ على ليبيا اعتبارا من يوم غد

العنوان-طرابلس

توقعت، أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تحول الأجواء الباردة إلى دافئة نسبيًا على معظم المناطق ابتداء من الأسبوع القادم.

وقالت الأرصاد، أن الطقس يبقى مستقرا ومشمسا على مناطق غرب ليبيا الشمالية والجنوبية، نتيجة تأثره بمرتفع جوي. ودرجات الحرارة تميل للدفيء نهارا وتتراوح ما بين (16-21) مئوية.

وذكرت أن بقايا السحب الممطرة ستبدأ في الانقشاع اعتبارا من صباح اليوم على المناطق الغربية، بينما سيشمل الاستقرار بداية من يوم الغد السبت معظم مناطق البلاد.

وقالت، إن من المتوقع أن يستمر هذا الاعتدال حتى منتصف الأسبوع المقبل.