ساباديل: أوروبا مستعدة لدعم إعادة الإعمار في ليبيا

عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، عن استعداد الاتحاد لدعم إعادة الإعمار الشامل في ليبيا، والذي قال إنه سيعزز المصالحة والوحدة والاستقرار .

جاء ذلك خلال لقاء جمع ساباديل، أمس الخميس، مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، حيث تم بحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا .

وبحث اللقاء كيفية مساهمة النظام المالي في إنعاش الاقتصاد في ليبيا وفق تغريدة لساباديل، عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان فريق من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا قد التقى، في وقت سابق، عددًا من السياسيين وزعماء القبائل خلال زيارته للمنطقة الشرقية والتي شملت بنغازي والقبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية