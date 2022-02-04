مواطن من العجيلات يعثر على مقبرة أثرية في مزرعته – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الداخلية أن مواطنا تقدم ببلاغ لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار حول اشتباهه بوجود مقبرة أثرية في مزرعته بمدينة العجيلات.

وأشارت الوزارة إلى أن أعضاء فرع الجهاز توجهوا للموقع بالتنسيق مع مراقبة آثار صبراتة. وذلك بناء على تعليمات نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

وأوضحت الوزارة أن خبراء الآثار المرافقين لأعضاء الجهاز كشفوا عن الموقع لتحديد نوع الآثار والحقبة التاريخية التي تعود لها.

ولفتت الوزارة إلى أن الكشف المبدئي أظهر وجود شواهد مقبرة أثرية وبقايا جرة فخارية قديمة وقطع نقدية. مشيرة إلى أن خبراء الآثار أخذوا عينات لدراستها من قبل خبراء المصلحة لإصدار تقريرا نهائيا بالخصوص.