القضاء التونسي يستمع إلى “شهود” في قضية تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا  

استمع القضاء التونسي إلى وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، في سياق التحقيق الذي باشره في قضية تسليم آخر رئيس وزراء في حقبة النظام السابق، البغدادي المحمودي إلى طرابلس قبل عشر سنوات.

وأكد عضو هيئة الدفاع، سمير ديلو، عن الوزير السابق، نور الدين البحيري، والقيادي بحركة “النهضة” الإسلامية، دعوة موكله للاستماع إليه كشاهد في قضية تسليم رئيس الحكومة الليبية الأسبق، البغدادي المحمودي، مشيرًا في تصريحات لإذاعة “شمس أف أم” التونسية، إلى أنه جرى الاستماع أيضًا إلى رئيس الجمهورية الأسبق، فؤاد المبزع، كما سيجرى الاستماع لشخصيات أخرى لم يذكرها.

ووضعت السلطات التونسية منذ 31 ديسمبر الماضي، نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية بتهمة تزوير جوازات سفر لأجانب، والمشاركة في تكوين شبكات التسفير، في حين يرفض البحيري التهم الموجهة إليه ويخوض منذ شهر إضرابًا عن الطعام بإحدى المستشفيات.

وسبق أن طالب النائب في البرلمان التونسي، مبروك كورشيد، وهو المحامي السابق للبغدادي المحمودي، بمحاكمة كل المتورطين في تسليمه، ودعا إلى إدانة الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية حتى لا تُدان الدولة.