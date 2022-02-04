العباني: هناك مخاوف بعدم تسليم الحكومة الحالية للسلطة

أعرب عضو مجلس النواب محمد العباني عن تخوفه من عدم التزام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة لخليفتها التي يعدها البرلمان.

وقال العباني إن البرلمان الليبي لا يملك سلطة الإلزام بتنفيذ مسار تغيير الحكومة، رغم أنه المختص بالخطوة التي اتخذها لتغيير الحكومة، في حين أن السلطة التنفيذية تتمثل في حكومة تصريف الأعمال التي قد لا تلتزم بما يصدره مجلس النواب.

وأضاف في تصريحات لموقع “سبوتنيك” الروسي، أن بعض المخاوف ترتبط باستمرار المناكفة السياسية وعدم تسليم الحكومة الحالية للسلطة.

ورأى النائب أن البرلمان أخفق في إجراء العملية الانتخابية باعتبار أن المفوضية تابعة له، في حين أن الشعب يطالب بإجراء الانتخابات ولم يطالب بتغيير الحكومة.

وأشار العباني إلى أن مجلس النواب ذهب لإعداد خارطة طريق جديدة في وقت يطالب الجميع فيه بإنهاء المراحل الانتقالية.