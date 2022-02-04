تركيا.. تمديد حبس متورط في نقل أسلحة إلى ليبيا وسوريا

مدّد القضاء التركي حبس رجل الأعمال، نوري بوزكير والذي كشف سابقًا عن عمليات لاستخبارات بلاده لنقل الأسلحة إلى جماعات متشددة في ليبيا وسوريا ، لأربعة أيام على ذمة تحقيقات النيابة العامة.

وكشف بوزكير وهو نقيب سابق في القوات الخاصة التركية نهاية العام 2020 عن عمليات نقل سرية للأسلحة التركية إلى الجماعات المتشددة في كلٍّ من ليبيا وسوريا ، مضيفًا أن الاستخبارات التركية كانت تحصل على عمولات من تلك الصفقات.

وأشار بوزكير إلى أنه كان يشتري بشكل قانوني أسلحة في دول أوروبا الشرقية ويشحنها إلى تركيا حيث تنقلها الاستخبارات التركية بعد ذلك إلى ساحات القتال في جميع أنحاء المنطقة.

وكانت الاستخبارات التركية قد ألقت القبض على بوزكير خلال تواجده في أوكرانيا ومن ثم نقل إلى تركيا، وذلك عقب اتفاق بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة العدل الإقليمية التركية في اسطنبول بتأييد حكم سابق بسجن خمسة صحافيين اتهموا بكشف أسرار الدولة خلال تغطيتهم لخبر مقتل ضابطين من المخابرات التركية في ليبيا.

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