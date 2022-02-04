التمسك بالدستور يُعرقل العملية الانتخابية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي. أن التمسك بالدستور خلال الفترة الحالية التي وصفتها بـ”التاريخية”. يُعرقل العملية الانتخابية ويبقي على الأجسام السياسية الحالية في المشهد الليبي.

وفي تدوينة لها عبر توتير قالت الدغلي: “إن التحجج بالدستور في هذه اللحظة التاريخية التي نعيش فيها إنقساماً مجتمعياً و مؤسساتياً. هو مجرد حجة لعرقلة إجراء الانتخابات و الإبقاء على الأجسام السياسية الحالية”.

يذكر أن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم البابا، كان قد قال: “إن الهيئة كمؤسسة لن تشارك في أي لجنة موازية. لأنه مخالف للإعلان الدستوري”.

وأوضح البابا لوكالة أخبار ليبيا 24، الأربعاء، أن الإعلان الدستوري لا يمكن تعديله من مجلس النواب. لأنه جسم منحل وفقاً كل الوثائق الدستورية.