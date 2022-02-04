بن شرادة: على البرلمان مراعاة موافقة مجلس الدولة من أجل حصول الحكومة على الثقة

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن المجتمع الدولي وعبر البعثة الأممية يعرقل أي تقدم في ليبيا.

وأضاف بن شرادة في تصريحات لموقع “سبوتنيك” الروسي، أن البعثة لم تقابل الهيئة التأسيسية للدستور، وأنها لا تريد المضي قدما في حل الأزمة.

وتابع: من الضروري أن يراعي البرلمان موافقة مجلس الدولة من أجل حصول الحكومة على الثقة وعدم مواجهة ورقة الرفض.

وأشار عضو مجلس الدولة أنه في حال توافق المجلسين لن يستطيع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن يتمسك بأي شيء.

ورأى بن شرادة أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز حريصة على خارطة الطريق التي أشرفت عليها بغض النظر عن أي أشياء أخرى.

يذكر أن مجلس النواب خصص جلسة الاثنين المقبل للاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة، على أن يتم اختيار رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.