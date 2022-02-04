مقابل 300 دولار.. روسيا توعز لـ”فاغنر” بتجنيد مئات المرتزقة السوريين

أفاد رجل الأعمال السوري فراس طلاس نجل وزير الدفاع الأسبق، مصطفى طلاس، عبر صفحته الرسمية على منصة “فيس بوك”، أن روسيا أوعزت لشركة “فاغنر” بالبدء في تجنيد مئات المرتزقة السوريين، مقابل رواتب قدرها 300 دولار.

وأشار “طلاس” إلى أن موسكو تعتزم إرسال بعض المرتزقة الجدد لدول أفريقية، في مقدمتها مالي والنيجر من أجل حراسة مناجم الذهب واليورانيوم، مضيفًا أن روسيا سترسل البعض الآخر إلى أوكرانيا.

وكشف أن روسيا وسّعت حملات التجنيد في مختلف المناطق السورية دون النظر إلى القومية أو الدين، لافتًا إلى أن عمليات روسيا ستموّل حملاتها من مناجم الفحم والحديد بإقليم “الدونباس”، ومن مناجم الذهب في مالي، واليورانيوم بالنيجر.

وتستغل روسيا حالات الفقر في بعض المناطق السورية لتجنيد المرتزقة للقتال وحماية مناطق الثروات في بلدان عدة حول العالم، أبرزها ليبيا وأوكرانيا وأرمينيا.

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