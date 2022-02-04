“إنفاذ القانون” تُزيل توصيلات غير قانونية بخطوط مياه النهر بالجبل الغربي

أخبار ليبيا 24

قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بإزالة التوصيلات غير القانونية من مسارات مياه النهر الصناعي في بلدات متفرقة بالجبل الغربي، مروراً بالقواليش والعوينية والمشاشية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن العناصر الأمنية، فور وصولها المجمعات التي يتم تعبئتها عبر التوصيلات غير القانونية قامت بإزالة التوصيلات.

وتشرف وزارة الداخلية على هذه الحملة؛ تنفيذاً لتعليمات النائب العام بشأن إزالة التوصيلات العشوائية. من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وستستمر لتشمل كافة المناطق بالجبل الغربي.

وتعاني مسارات النهر الصناعي من ظاهرة الاعتداء عليها بوصلات غير شرعية في مناطق متفرقة من البلاد.