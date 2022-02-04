صهد: قرار البرلمان بتشكيل حكومة موازية قد يفجر مواجهات جديدة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إن مبادرة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني قد تكون محاولة أخرى لوقف الانجراف نحو المخاطر، معربًا عن عدم ثقته في التزام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأي اتفاق يتم معه؛ نظرًا لتكرار مناوراته ومراوغته، على حد تعبيره.

صهد وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أضاف: “عقيلة صالح قد استأثر لنفسه ولقلة معه بقرارات مجلس النواب، التي أصبحت تخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق، كما أن التجارب السابقة مع صالح تخبر أنه لا يقف عند أي حد للمناورة وعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه معه”.

وتابع صهد : “هكذا قادت المناورات والالتفافات إلى التهديد بنشوء حكومة موازية مرة أخرى، بل والتهديد الخطير بانقسام البلاد، أو تفجر مواجهات جديدة بعد تشكيل هذه الحكومة”.

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