بخطأ مطبعي.. “ماكرون” يتسبب في وقف الدراسة بالجفرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لبيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة ،تضمن خطأ مطبعيا في تسمية متحور أوميكرون، حيث طالب البيان بإغلاق مدارس المدينة بسبب متحور “ماكرون” بدلاً من “أوميكرون”.

وأورد البيان ما نصًه: نظرًا لظهور حالات إصابة جديدة بفيروس “ماكرون” بين الطلاب؛ عليه فقد تم اتخاذ قرار بوقف الدراسة في المؤسسات التعليمية بالجفرة من 3 فبراير حتى الخميس 10 فبراير”.

وتشهد ليبيا، في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا متزايدًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا وسط محاولات مستمر من السلطات في البلاد للسيطرة على الجائحة.

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