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بخطأ مطبعي.. “ماكرون” يتسبب في وقف الدراسة بالجفرة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لبيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة ،تضمن خطأ مطبعيا في تسمية متحور أوميكرون، حيث طالب البيان بإغلاق مدارس المدينة بسبب متحور “ماكرون” بدلاً من “أوميكرون”.

وأورد البيان ما نصًه: نظرًا لظهور حالات إصابة جديدة بفيروس “ماكرون” بين الطلاب؛ عليه فقد تم اتخاذ قرار بوقف الدراسة في المؤسسات التعليمية بالجفرة من 3 فبراير حتى الخميس 10 فبراير”.

وتشهد ليبيا، في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا متزايدًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا وسط محاولات مستمر من السلطات في البلاد للسيطرة على الجائحة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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