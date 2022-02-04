مراقب تعليم الشويرف: لم تصلنا أي دفعات من الكتاب المدرسي

نفى ‏مراقب التربية والتعليم ببلدية ‎الشويرف، الشيباني بوهمود، وصول أي دفعات من الكتاب المدرسي الجديد.

وأكد بوهمود وفي تصريحات صحفية استمرار الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالشويرف، مشيرا إلى أن أغلبية مدارس المراقبة تحتاج للصيانة.

ونفى مراقب التربية والتعليم تسجيل حالات إصابة بمتحور “أوميكرون” بمدارس البلدية.

يشار إلى أن عددا من البلديات أعلنت عن إجازة للطلاب والعاملين بالتعليم نظرا لارتفاع إصابات كورونا،.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة عن تسجيل 8 حالات وفاة، و4 آلاف إصابة بفيروس ‎كورونا، مشيرا إلى أن عدد الحالات الحرجة تبلغ 133 حالة في عموم البلاد.