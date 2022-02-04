الطبلقي: مشكلة حكومة الدبيبة وجود فساد مالي وإداري كبيرين

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن مبادرة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني لم تعرض على البرلمان بشكل رسمي حتى الآن، وإنهم تابعوها في الإعلام كغيرهم، مضيفة: “وأي شيء فيه مصالحة وحوار وتفاوض وحل ودي أفضل من المناكفات والمشاجرات والحروب والانقسامات”.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أوضحت أن المشكلة في حكومة الدبيبة الحالية هو ما رصده القضاء والبرلمان من وجود فساد مالي وإداري كبيرين، وخير دليل على ذلك وجود عدد من وزراء هذه الحكومة خلف القضبان بتهم فساد.

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