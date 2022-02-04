“الدعم المركزي” تتسلم تأمين بوابتيْ الستين والسدادة شرق مصراتة

تسلمت الإدارة العامة للدعم المركزي مهام تأمين بوابتي الستين والسدادة شرق مدينة مصراتة.

وأكد مدير الإدارة محمد فتح الله أن الدوريات التابعة لفرع الدعم المركزي المرقب قد بدأت بالفعل في تأمين التمركزات بالبوابتين من خلال خطة أمنية أعدت لهذا الغرض.

جاء ذلك عقب زيارة ميدانية قام بها فتح الله رفقة معاون مدير الإدارة وعدد من رؤساء المكاتب بالإدارة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا على هامش الزيارة لبحث تأمين النقاط والتمركزات والتنسيق اللازم لانسيابية وحركة المسافرين عبر الطريق.

وتأتي عملية الاستلام؛ تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية خالد مازن ووكيل الوزارة للشؤون العامة محمود سعيد بشأن تكليف الإدارة العامة للدعم المركزي بتسلم مهام تأمين البوابتين، حيث كانتا مؤمنتين في السابق من قبل أفراد من اللواء 53 وقوات درع الوسطى.

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