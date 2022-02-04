الطبلقي: المشكلة في حكومة الدبيبة هو ما رصده القضاء والبرلمان من وجود فساد مالي وإداري كبيرين

قالت عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي، إن “مبادرة النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني بشأن تسوية الأزمة السياسية، لم تعرض على البرلمان بشكل رسمي حتى الآن.

وأضافت الطبلقي في تصريحات لموقع “عربي 21″، الممول من قطر، إنهم تابعوا المبادرة في الإعلام كغيرهم، لكنها استدركت قائلة: “أي شيء فيه مصالحة وحوار وتفاوض وحل ودي أفضل من المناكفات والمشاجرات والحروب والانقسامات”.

وتابعت : “لكن المشكلة في حكومة الدبيبة الحالية هو ما رصده القضاء والبرلمان من وجود فساد مالي وإداري كبيرين، وخير دليل على ذلك وجود عدد من وزراء هذه الحكومة خلف القضبان بتهم فساد”.