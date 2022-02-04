إزالة التوصيلات غير القانونية من خطوط النهر الصناعي بالجبل الغربي

العنوان-طرابلس

أعلنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن قيامها بإزالة التوصيلات غير القانونية من مسارات مياه النهر الصناعي في بلدات متفرقة بالجبل الغربي، مروراً بالقواليش والعوينية والمشاشية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، الخميس أن العناصر الأمنية، قامت فور وصولها المجمعات التي يتم تعبئتها عبر التوصيلات غير القانونية بإزالة التوصيلات.

وتشرف وزارة الداخلية على هذه الحملة؛ تنفيذاً لتعليمات النائب العام بشأن إزالة التوصيلات العشوائية. من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وستستمر لتشمل كافة المناطق بالجبل الغربي.