المنقوش لـ الجرندي: ليبيا ملتزمة بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منبثقة عنها

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الأول نظيرها التونسي عثمان الجرندي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين ، واستمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والقاري، خاصة المواضيع والبنود المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي.

وبحسب ماذكرت وزارة الخارجية التونسية، بحث اللقاء مسار العملية السياسية في ليبيا وآخر مستجدات الوضع.

وثمنت الوزيرة موقف تونس الثابت في دعم المسار السياسي منذ الحوار الليبي-الليبي المنعقد في تونس والذي انبثقت عنه خارطة الطريق السياسية، مشيرة إلى تقدير الليبيين للرئيس قيس سعيد وصدق حرصه على ضمان استقرار وأمن ليبيا وسلامة شعبها.

وبينت المنقوش التزام ليبيا بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منبثقة عنها.

وأكدت وزيرة الخارجية دعم ليبيا ترشح تونس لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، معربة عن ثقتها التامة في نجاح تونس في أداء هذه المهمة الإفريقية.

من جانبه، جدد الجرندي مساندة تونس اللا مشروطة لليبيا ،مبرزا أن أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية مسائل محورية ومبدئية في العلاقات بين البلدين.

وأكد في هذا السياق، دعم رئيس الجمهورية التونسية للجهود الرامية لتجاوز الظرف الراهن عبر حوار ليبي-ليبي.

وشدّد الجرندي على أهمية دور دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مرافقة ليبيا في مسارها السياسي لإيجاد التوافقات الضرورية للتوصل لحل دائم.

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