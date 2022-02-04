حريق يلتهم مقر المسرح الجامعي في بنغازي

ذكر المركز الإعلامي لجامعة بنغازي أن ماسًا كهربائيًا تسبب في احتراق مقر المسرح الجامعي.

وأفاد المركز أن الحريق الذي أتى على معظم مبنى المسرح الجامعي كان نتيجة ماس كهربائي، ناجم عن العاصفة القوية التي استمرت منذ مساء الأمس حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة.

وأضاف المركز، في منشور له على صفحة الجامعة الرسمية في “فيس بوك”، أن الرياح القوية حالت دون تمكّن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق.

وأوضح أن الخسائر شملت المعدات الخاصة بنشاط المسرح والتي فقدت الجامعة جزءًا كبيرًا منها.

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