المنفي يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في الدورة الـ35 للاتحاد الأفريقي

أخبار ليبيا 24

توجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى إثيوبيا، الجمعة، للمشاركة في الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي.

وجاء ذلك وفق بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة.

وتنطلق الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري. وخلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، جرى التحضير لمؤتمر الرؤساء.

وكان قد بحث المشاركون في الدورة ومن ضمنهم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. القضايا المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأفريقية، من بينها كيفية التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. التي تواجه القارة السمراء، إلى جانب بحث تداعيات جائحة كورونا.