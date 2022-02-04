إبراهيم صهد: أتوقع تفجر مواجهات مسلحة بعد تشكيل الحكومة الجديدة

توقع عضو مجلس الدولة والقيادي بتنظيم الإخوان إبراهيم صهد أن تتفجر مواجهات مسلحة جديدة بعد تشكيل الحكومة التي يعدها مجلس النواب.

ورأى صهد في تصريحات لموقع “عربي 21″، الممول من قطر، أن مبادرة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني قد تكون محاولة أخرى لوقف الانجراف نحو المخاطر.

وقال القيادي الإخواني: “لكنني لا أثق في التزام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأي اتفاق يتم معه؛ نظرا لتكرار مناوراته ومراوغته”، على حد قوله.

وأضاف صهد: “عقيلة قد استأثر لنفسه ولقلة معه بقرارات مجلس النواب، التي أصبحت تخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق، كما أن التجارب السابقة مع صالح تخبر أنه لا يقف عند أي حد للمناورة وعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه معه”، وفق تقديره.

وتابع: “هكذا قادت المناورات والالتفافات إلى التهديد بنشوء حكومة موازية مرة أخرى، بل والتهديد الخطير بانقسام البلاد، أو تفجر مواجهات جديدة بعد تشكيل هذه الحكومة”، على حد قوله.

يذكر أن مجلس النواب خصص جلسة الاثنين المقبل للاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة، على أن يتم اختيار رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.