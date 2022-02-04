مؤسسة النفط تعلن استئناف “BP” البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اتفاق رئيسها، مصطفى صنع الله، مع مسؤولي شركة “بريتيش بتروليوم”، على استئناف الشركة لأنشطة الاستكشاف في ليبيا وفقًا لاتفاقية 2018 التي جرى التوصل إليها من قبل المؤسسة والشركة البريطانية و”إيني” الإيطالية.

وبحسب بيان المؤسسة، اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال لقاء صنع الله مع نائب الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية للإنتاج والعمليات، جوردون بيرل، والذي عُقد أمس، في المقر الرئيسي للشركة في لندن.

وبحث الطرفان، استراتيجية تطوير الغاز في ليبيا؛ إذ شدد صنع الله، على أن الاهتمام المشترك في تطوير وإنتاج الغاز لزيادة إمداد السوق الأوروبية، يجب أن يضمن المنفعة المتبادلة لكل من نمو سوق الغاز الليبية والالتزام الاستراتيجي لشركة “بريتيش بتروليوم” تجاه ليبيا.

وتابع أن مفتاح استراتيجية التنمية هو الحد الأساسي من نفايات الكربون، وتطوير موسع لتوليد الطاقة من اللون البني إلى الأخضر ومشاريع التوزيع، وبالتالي تعظيم مبيعات الغاز الدولية في البلاد.

كما اتفق الطرفان على عقد ورشة عمل بين الفرق الفنية لكل من المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة بريتيش بتروليوم، لمواصلة مناقشة وتطوير استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير وإنتاج الغاز.

يذكر أن الاجتماع حضره المستشار الفني الأول لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة، خليفة عبد الصادق، ونائب الرئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ أندرو ماك أوسلان، وكبير المفاوضين، لأعمال التنقيب والإنتاج بشركة بترش بتروليوم، أندرو ووترز.