هل أصبحت تونس بعيدة عن الملف الليبي؟

قال الخبير التونسي في الشأن الليبي، غازي معلي، إن بلاده أصبحت بعيدة جدًا سياسيًا عن الملف الليبي، مضيفًا أن تونس لم يعد لديها حضور سواءً سياسي أو دبلوماسي في خضم الأحداث التي تشهدها الساحة في ليبيا، على عكس ما تفعله دول عربية وأوروبية.

وأشار معلي، في تصريح إذاعي، إلى أن تونس ووزارة خارجيتها غائبة تمامًا عن الصراع السياسي والتحركات الدائرة في ليبيا الهادفة إلى تغيير الحكومة الليبية الحالية بأخرى.

ورأى معلي أنه من الممكن أن تستفيد مصر والمغرب والجزائر والإمارات اقتصاديًا بسبب تفاعلها مع الأحداث في ليبيا، في حين تغيب تونس ولا تسجل حضورًا واضحًا أو خفيًا في البلد المجاور.

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