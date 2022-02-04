المقري: استمرار حكومة الدبيبة.. جريمة

تساءل عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عن مدى قدرة مجلس النواب إبعاد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وإيقاف التدخل الأجنبي في العملية السياسية.

كتب المقري بفيسبوك: “مجلس النواب على الموع، دبيبة ارحل، فهل يفعلها مجلس النواب، وهل يبعد العملية السياسية عن التدخل الخارجي؟، وهل يعيد المسؤلية إلى قراره الوطني؟.. الليبيون ينتظرون ذلك”.

أضاف قائلًا: “الليبيون ينتظرون أن ينهي مرحلة عبث الأمم المتحدة وترهلات الأمين العام الذي لم يحسن الاختيار والذي كان غير جاد وغير منصف، وغير صاحب قرار كل خططه ومبادراته كانت للاستهلاك الوقتي لدوام حالة العبث السياسي”.

وواصل قائلًا: “كان العالم الحر والمجتمع المحب للسلام ينتظر في المنظمة الدولية أن تكون منصفة بأن تدين العدوان الخارجي على ليبيا، وبطلان العبث الذي قام به مكلفيها لبعثة الدعم في ليبيا، وستيفاني الآن تحاول تبيض وجهها في الوقت الضائع، ومحاولة استمرار حكومة دبيبة وهو على رأسها جريمة ستنتهي بالإقالة وستنتهي بالذهاب إلى القضاء ويكفيها، هذه الفترة من العبث في المال العام، والتآمر على القوات المسلحة وإدارة الفساد واستغلال الوظيفة في تحقيق منافع عائلية”.