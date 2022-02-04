خلال لقائها فقيه.. المنقوش تبحث عودة مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي للعمل من طرابلس

العنوان-أديس أبابا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، عودة مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي حول ليبيا للعمل من العاصمة طرابلس، مشيدة باهتمام الاتحاد بالوضع في ليبيا ودعمه لإنجاح جهود استدامة الاستقرار فيها.

وبحسب وزارة الخارجية الليبية، جاء ذلك خلال لقاء جمع المنقوش وفقي على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتناول الاجتماع نتائج زيارة فقيه الأخيرة إلى ليبيا، إضافة إلى نتائج محادثات مبعوث اللجنة الثلاثية بالاتحاد الأفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو في العاصمة الليبية طرابلس، وتطرق الاجتماع إلى مسألة توظيف المواطنين الليبيين بالاتحاد الأفريقي وأجهزته المختلفة.

وأشار البيان إلى تأكيد فقيه على أهمية ليبيا كعضو مؤسس للاتحاد الأفريقي. واستمرار الاتحاد في لعب دور إيجابي خلال هذه المرحلة.

وشدد فقيه على دعم الاتحاد لكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تستهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار. إضافة إلى دعم جهود المصالحة.

وذكّر المسؤول الأفريقي بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية. موضحًا أن العمل سيتواصل في هذا الاتجاه. وسيجرى ترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسؤولي الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا في الفترة القريبة المقبلة.