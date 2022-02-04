فرج: نؤكد على ضرورة البت في المسار الدستوري قبل النظر في وضع الحكومة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج على موقف مجلس الدولة بشأن ضرورة البت في المسار الدستوري للتهيئة للانتخابات العامة قبل النظر في وضع الحكومة.

فرج أشاد في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الخميس على شراكة مجلس الدولة في القرار السياسي، وفقاً للاتفاق السياسي المعترف به من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والليبيين، وفق قوله.

ولفت إلى أن مجلس النواب جرب في السابق إصدار قرارات بشكل منفرد ولم ينجح، مرجحًا عدم قبول الحكومة الحالية بتسليم السلطة لحكومة جديدة.

ورأى أنه من الممكن جدًا إجراء الانتخابات في يونيو المقبل أو حتى يوليو وعندها لن يكون هناك حاجة لتشكيل حكومة جديدة لأن الانتخابات ستأتي بأجسام سياسية جديدة، وفقًا للدستور أو قاعدة دستورية متوافق عليها.

وبحسب فرج فإن ذهاب مجلس النواب حاليًا للتفرد بقرارات جديدة هدفه البقاء في السلطة.