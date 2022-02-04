الطبلقي: مبادرة القطراني لم تعرض على البرلمان بشكل رسمي

قالت عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي، إن “مبادرة النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني بشأن تسوية الأزمة السياسية، لم تعرض على البرلمان بشكل رسمي حتى الآن.

وأضافت الطبلقي في تصريحات لموقع “عربي 21″، الممول من قطر، إنهم تابعوا المبادرة في الإعلام كغيرهم، لكنها استدركت قائلة: أي شيء فيه مصالحة وحوار وتفاوض وحل ودي أفضل من المناكفات والمشاجرات والحروب والانقسامات.

وتابعت : “لكن المشكلة في حكومة الدبيبة الحالية هو ما رصده القضاء والبرلمان من وجود فساد مالي وإداري كبيرين، وخير دليل على ذلك وجود عدد من وزراء هذه الحكومة خلف القضبان بتهم فساد”.

يذكر أن القطراني دعا رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ولجنة خارطة الطريق للجلوس معا لوضع خارطة واضحة المعالم محددة الزمن، وطي صفحة الخلاف، مع تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

في المقابل خصص مجلس النواب جلسة الاثنين المقبل للاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة، على أن يتم اختيار رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.