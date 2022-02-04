مؤسسة النفط: توقف الصادرات من ميناء السدرة.. وتخفيض الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تخفيض الإنتاج من الخام بمعدل 100 ألف برميل في اليوم، بالإضافة إلى توقف الصادرات النفطية عبر ميناء السدرة، أكبر الموانئ النفطية.

واضطرت المؤسسة إلى تخفيض الإنتاج نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب، وتعطل تنفيذ بعض المشاريع الطارئة، خصوصا فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح، ملقية باللوم على ديوان المحاسبة «الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات، فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية»، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن شركة الواحة للنفط اضطرت إلى تخفيض إنتاجها بنحو 100 ألف برميل يوميا، نتيجة عدم وجود سعات تخزينية؛ «بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت، وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون، وبالتالي تخفيض الإنتاج».

11 خزانا في ميناء السدرة خارجة من الخدمة

وأوضح أن هناك 11 خزانا خارجة من الخدمة في ميناء السدرة النفطي، من أصل 19 خزانا، وأن محدودية الخزانات المتاحة حال دون القدرة على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة، «فضلا عن التسريبات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الإنتاج والشحن».

وأشارت المؤسسة إلى أن القيود غير القانونية التي يفرضها ديوان المحاسبة، أطالت زمن تنفيذ المشاريع بصورة اقتصادية وفعالة؛ ما زاد من هشاشة البنية التحتية وعرقلة مشاريع زيادة القدرة الانتاجية، وتؤكد ان «رأي إدارة القانون ازاء القيود التي يفرضها ديوان المحاسبة كان واضحا بعدم خضوع عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط للمراجعة المسبقة».

وقال صنع الله: «خطايا وكيل ديوان المحاسبة مميتة، لكنها لن تثني عزمنا في قطاع النفط عن مواصلة الجهود لتجاوز هذه القيود التي تكبل المؤسسة والشركات التابعة لها، وتحاصر نهضة الاقتصاد الوطني وتطوره، ومستمرين في النهوض بمسؤولياتنا».

وأشار البيان إلى توقف جميع عمليات الشحن في غالبية الموانئ النفطية في خليج سرت؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج وتوقف الملاحة البحرية، لافتا إلى أنه كان يمكن الاستمرار في الانتاج وعدم اللجوء إلى تخفيضه «غير أن هشاشة البنية التحتية في قطاع النفط حالت دون استمرار الانتاج بالمعدلات المتاحة».