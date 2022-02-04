المرصد السوري: استمرار عمليات تبديل المرتزقة في ليبيا

تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استمرار لعمليات تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا، مشيرًا إلى عودة نحو 250 مرتزقًا سوريًا ينتمون إلى ما يعرف بالجيش الوطني إلى الأراضي التركية بعد أن مكثوا في ليبيا لأشهر طويلة.

وبحسب المرصد؛ فإن هذه الرحلة تأتي عقب موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية بعد أن توقفت منذ الـ 27 من يناير الماضي.

وكان المرصد قد أشار في الـ 19 من الشهر نفسه، إلى أن ثلاثة فصائل موالية لتركيا أمرت قسمًا من عناصرها بحزم أمتعتهم تحضيرا لنقلهم من ليبيا إلى تركيا.

جديرٌ بالذكر أن ما يقدّر بـسبعة آلاف مرتزق سوري من مختلف ما يسمى بتشكيلات الجيش الوطني الموالي لتركيا موجودون في الأراضي الليبية.

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