بن شرادة يعلق على عرقلة الغرب للمسار السياسي في البلاد

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، في تصريحات صحفية، المجتمع الدولي هو المعرقل الأول لتقدم المسار السياسي في البلاد وإنهاء أمد الأزمة.

بن شرادة قال إن البعثة لم تقابل الهيئة التأسيسية للدستور، وإنها لا تريد المضي قدما في حل الأزمة، ومن الضروري أن يراعي البرلمان موافقة المجلس الأعلى للدولة من أجل حصول الحكومة على الثقة وعدم مواجهة ورقة الرفض من الأعلى للدولة.

وفي ذات الاتجاه وتعليقا على تشكيل حكومة جديدة، أكد بن شرادة أنه في حال توافق المجلسين لن يستطيع الدبيبة أن يتمسك بأي شيء حسب قوله، مشيرا إلى أن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز حريصة على خارطة الطريق التي أشرفت عليها بغض النظر عن أي أشياء أخرى.

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