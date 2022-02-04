الوطنية للنفط توقف الصادرات النفطية من ميناء السدرة

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن “قلقها البالغ إزاء اضطرارها الى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح وتلقي بالملامة على ديوان المحاسبة الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية”.

رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، في إيجاز صحفي للمؤسسة، قال: “اضطرت شركة الواحة للنفط لتخفيض انتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في مواني خليج سرت وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الإنتاج”.

وأضاف صنع الله: “ان عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي حوالي 11 خزان من أصل 19 خزان وان محدودية الخزانات المتاحة حال دون قدرتنا على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة فضلا عن التسريبات في شبكة الانابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الإنتاج وخزانات الشحن”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن القيود غير القانونية التي يفرضها ديوان المحاسبة أطالت زمن تنفيذ المشاريع بصورة اقتصادية وفعالة مما زاد من هشاشة البنية التحتية وعرقلة مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية، مؤكدةً ان رأي إدارة القانون إزاء القيود التي يفرضها ديوان المحاسبة كان واضحا بعدم خضوع عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط للمراجعة المسبقة .

وفي هذا السياق قال صنع الله: “إن خطايا وكيل ديوان المحاسبة مميتة، ولكن هذه الخطايا لن تثني عزمنا في قطاع النفط على مواصلة الجهود لتجاوز هذه القيود التي تكبل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وتحاصر نهضة الاقتصاد الوطني وتطوره ومستمرين في النهوض بمسؤولياتنا”.