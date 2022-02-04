صنع الله: سنتبادل المنفعة مع شركة بريتش بتروليم الإنجليزية

عقد اجتماع استراتيجي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بريتيش بتروليوم بتاريخ 3- فبراير – 2022 في لندن في المكتب الرئيسي لشركة بريتيش بتروليوم في سانت جيمس. حضر الاجتماع مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حيث التقى صنع الله مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة BP ، جوردون بيرل (نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج ٥والعمليات).

حيث كان استئناف استكشاف شركة BP داخل ليبيا هو الموضوع الرئيسي للمناقشة في هذا الاجتماع ، واتفق الطرفان على استئناف أنشطة الاستكشاف في ليبيا وفقًا لاتفاقية 2018 التي تم التوصل إليها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بريتيش بتروليوم وإيني.

كما تمت مناقشة استراتيجية تطوير الغاز في ليبيا مع المؤسسة الوطنية للنفط على مستوى عالٍ مع شركة النفط البريطانية، و الاهتمام المشترك في تطوير وإنتاج الغاز لزيادة إمداد السوق الأوروبية ، يجب أن يضمن المنفعة المتبادلة لكل من نمو سوق الغاز الليبي والالتزام الاستراتيجي لشركة بريتيش بتروليوم تجاه ليبيا. علاوة على ذلك ، علاوة على ذلك ، فإن مفتاح استراتيجية التنمية هذه هو الحد الأساسي من نفايات الكربون وتطوير موسع لتوليد الطاقة من اللون البني إلى الأخضر ومشاريع التوزيع. وبالتالي ، تعظيم مبيعات الغاز الدولية في البلاد.

كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين الفرق الفنية لكل من شركة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بريتيش بتروليوم لمواصلة مناقشة وتطوير استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير وانتاج الغاز.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور خليفة عبد الصادق ، المستشار الفني الأول لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة – أندرو ماك أوسلان ، نائب الرئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ وأندرو ووترز ، كبير المفاوضين ، لأعمال التنقيب والإنتاج بشركة بترش بتروليوم.