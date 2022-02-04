“الداخلية” تتابع مع السفير الليبي لدى أنقرة أحوال الجالية الليبية في تركيا

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء “محمود سعيد” مع سفير ليبيا لدى تركيا “مصطفى القليب”، جملة من القضايا المتعلقة بالمشاكل التي تواجه الجالية الليبية المتواجدة في المدن التركية.

كما استعرض المسؤولان -خلال اجتماعهما في مقر الوزارة بمدينة طرابلس- أوضاع السجناء الليبيين في تركيا، إضافةً إلى المسائل الأمنية الأخرى بين ليبيا وتركيا.

وتجدر الإشارة إلى وجود جالية ليبية كبيرة على الساحة التركية من طلبة وموظفين ورجال أعمال ومستثمرين، تنامت أكثر في العقد الأخير وخاصةً في السنوات التي أعقبت عام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية