كهرباء بنغازي تطالب النائب العام ولجنة الطاقة إنقاذ المواطنين

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طالبت الشركة العامة للكهرباء بنغازي النائب العام ولجنة الطاقة بمجلس النواب اتخاذ إجراءت عاجلة تجاه انقطاع الكهرباء في هذه الظروف.

وأشارت إلى أن هناك انهيار كامل في شبكات التوزيع بالمنطقة الشرقية و إطفاءات على اغلب مناطق بنغازي وضواحيها.

ودعت الشركة العامة للكهرباء بنغازي إلى إنقاذ المواطنين ورفع المعاناة عنهم والتي فاقت كل الحدود، حسب وصفها.

وأكدت الشركة أن هناك مناطق تصل إلى أيام بدون كهرباء. دون أن تحرك إدارة الشركة العامة للكهرباء ساكنًا وكأن الأمر لايخصها.

وأفادت الشركة أن إدارة الشرطة في طرابلس تركت المواطنين وأبناءهم يعانون ويلات الذل والمهانة في ظل هذا البرد والصقيع جراء انقطاع الكهرباء عليهم.