وزارة الداخلية: نجري تحقيقات بخصوص ضبط مواد مخدرة على بعض الشواطئ

أكدت وكالة وزارة الداخلية في بنغازي أن “ما يتم العثور عليه من كميات من المواد المخدرة على شواطئ البحر بمدن شرق ووسط البلاد تم ضبطها بعد ورود معلومات وتقارير أمنية لغرفة العمليات والسيطرة بديوان الوزارة”.

الوزارة وبحسب الناطق باسمها عوض العدولي، الذي قال في مؤتمر صحفي عاجل: “قام بعض المواطنين بالتعاون مع مديريات الأمن وتسليمها، حيث تجري الان إجراءات التحقيق عبر النيابة العامة، وإحالة المواد لمعامل التحليل للكشف فيم إذا كانت مخلوطة بمواد كيمائية خطيرة قد تهدد الحياة”.

وأكدت الداخلية أن “وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم أمر باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل مديري مديريات الأمن برفع حالة الاستعداد وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة لتمشيط المناطق الساحلية والشواطئ ورفع تقارير عاجلة في حال ضبط أي كميات أخرى، فيما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ما اذا كانت هذه المواد تم القاءها بفعل فاعل ام انها لسفينة تنقل المخدرات وتعرضت للغرق بسبب الأحوال الجوية”.

وسرد المتحدث باسم وكيل وزارة الداخلية كشفا بكميات المواد التي ضبطت في بعض المدن ومنها بنغازي وتوكرة والساحل والمرج وسلوق – قيمنس وأجدابيا و جردس العبيد بإجمالي يقارب 400 كليو جرام، حيث تقدم بالشكر لكل المواطنين الذين تعاونوا مع رجال الداخلية. كما حذر المواطنين وطالبهم بتسليم أي كميات لأقرب مراكز الشرطة.