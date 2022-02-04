الحداد يبحث مع قائدة «أفريكوم» مكافحة الإرهاب والمجموعات الإجرامية

بحث رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد مع قائد العمليات العسكرية للقوات الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسند، حول عدة مواضيع، خصوصا في مجال الدفاع والأمن والتدريب، ومكافحة الإرهاب والمجموعات الإجرامية التي تهدد استقرار الدول الأفريقية.

جاء ذلك على هامش مشاركته ووفد مرافق له، في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا، الذي نظمته «أفريكوم» في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من الأول إلى الرابع من فبراير الجاري، حسب وكالة الأنباء الليبية.

كما عقد الحداد لقاءات مع رؤساء أركان جيوش عدة دول، منها مصر وتونس وجزائر وتشاد وإيطاليا.