المهدوي: الحكومة الجديدة ستسعى للحصول على اعتراف من المجتمع الدولي

قال المحلل السياسي أحمد المهدوي، إن حكومة الوحدة باتت معرقلة لإجراء الانتخابات، ورفضها تسليم السلطة يعني وجود حكومتين في ليبيا، والحكومة الجديدة، حال تشكيلها، ستسعى للحصول على اعتراف المجتمع الدولي بشرعيتها.

أضاف في تصريحات صحفية، أنه في حال فوز شخصية ليبية لديها حضور سياسي وعسكري برئاسة الحكومة سيتمكن من فرض حكومته على الأطراف الدولية، والبرلمان لم يضع أي ضمانات تُلزم أي حكومة جديدة بخارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات وفق جدول زمني.

واختتم قائلًا أن مجلس الدولة لا يعارض تغيير الحكومة لكنه يتحفظ على تجزئة المسارات التي تم التوافق عليها مع البرلمان خلال اجتماعات المغرب ويتطلع لتنفيذها في وقت واحد.