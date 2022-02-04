استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع سرت لليوم الثالث على التوالي

واصل العاملون بمكتب شركة المياه سرت، لليوم الثالث على التوالي، شفط وسحب مياه الأمطار المتراكمة بكميات كبيرة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء، والمدخل الحكومي لمجمع قاعات واقادوقو بسرت.

وشهدت المدينة أمطارا غزيرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما تسبب في غلق أغلب الشوارع الرئيسية.

وطالب مدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سرت سعيد الغرشة، الجهات المعنية ذات الاختصاص الدعم والمساعدة لتدارك مثل تلك المشاكل مبكراً، والعمل علي تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، وصيانة الخطوط المتهالكة وإنشاء محطات رفع لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاكل والمختنقات.

– بالصور: مياه الأمطار تغرق شوارع سرت

الخميس، أغرقت مياه الأمطار عددا كبيرا من شوارع مدينة سرت؛ حيث كان حي الجيزة العسكرية الأكثر تضررا.

وتسببت الأمطار في تعطل المصالح الحكومية والمدارس، إضافة إلى انقطاع الاتصالات عبر الهواتف الأرضية، وانفجار محول محطة كهرباء بأحد الأحياء.

كسح مياه الأمطار من شوارع سرت, (شركة المياه سرت)

كسح مياه الأمطار من شوارع سرت, (شركة المياه سرت)