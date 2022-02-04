اختتام مؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة بروما

اختتمت أعمال مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة 2022، الذي استضافته القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم)، وذلك بحضور رئيس الأركان الفريق محمد الحداد رفقة قادة الدفاع الأفارقة وكبار الضباط العسكريين من 36 دولة أفريقية، في العاصمة الإيطالية روما.

وأفادت “أفريكوم”، في بيان، بأن المؤتمر أتاح الفرصة لتعزيز العلاقات وتشجيع الشراكات ومناقشة الرؤى المشتركة لمستقبل التنسيق متعدد الجنسيات والعمليات، وقابلية التشغيل البيني في أفريقيا، كما تمحورت مناقشات المؤتمر حول خمس حلقات نقاش عامة، هي الاستعداد للأزمات والاستجابة والتعافي، وتهديدات الأمن وسيادة القانون، وحماية الموارد، وآثار التكنولوجيا.

من جانبه أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أن منطقة الساحل تُمثّل الحدود الجنوبية الحقيقية لأوروبا، وتتميز بديناميات أمنية تتعلق بقدرة القارة الأوروبية وإيطاليا، مشيراً إلى أن الوجود الإيطالي في منطقة الساحل يأتي أيضاً عبر المشاركة في المبادرات الإقليمية مثل مجموعة دول الساحل الخمس، وفي الالتزام الكبير بالتعاون الدولي تجاه المنطقة التي تُعد غير مستقرة للغاية من وجهة نظر سياسية واجتماعية، وفقيرة من وجهة نظر اقتصادية.

في ذات السياق أفادت السفارة الليبية بروما بأن الفريق محمد الحداد أجرى عدداً من اللقاءات، على هامش المؤتمر، مع عدة رؤساء أركان كان منهم رئيس أركان الجيش المصري. والتونسي والجزائري والتشادي والإيطالي، واختتم اللقاءات الجانبية بقائد العمليات العسكرية للقوات الأمريكية في أفريقيا الفريق الأول ستيفن تاونسند.

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