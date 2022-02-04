وزارة الداخلية تواصل حملة مكثفة لإزالة التوصيلات غير الشرعية على شبكة الكهرباء

تواصل القوة الأمنية المشتركة بمنطقة عين زارة، الحملة المكثفة لإزالة التوصيلات غير الشرعية على الشبكة العامة للكهرباء، رفقة جهاز الحرس البلد.

وأكدت وزارة الداخلية أن القوة المشتركة أزالت التوصيلات غير الشرعية داخل مصانع الحدادة والورش التي تستهلك التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية؛ ما أدى إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء داخل البلدية، كما أقفلت القوة عددا من مصانع الحدادة وغيرها التي قامت بتوصيلات بطرق غير شرعية للكهرباء ولم تسدد الديون بحسب بيان لوزارة الداخلية.

يذكر أن الحملة التي تشترك بها عدة أجهزة أمنية تأتي بتعليمات من النائب العام، عقب تصاعد الاعتداءات على أصول ومسارات الشبكة العامة للكهرباء.

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