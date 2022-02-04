رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: سنواصل جهود المصالحة الوطنية بليبيا

​أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، حرص الاتحاد على دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تستهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار والمصالحة في ليبيا.

وأشار فقي، خلال لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على هامش الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أهمية ليبيا كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، وتصميم الاتحاد على استمرارها في لعب دور إيجابي خلال هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الاتحاد الإفريقي، سبق وأن دعا إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية، وسيتواصل العمل في هذا الاتجاه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية.

وأضاف فقي أنه سيتم ترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسئولي الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا في الفترة القريبة القادمة.

وأوضحت الوكالة الليبية، أن المنقوش ناقشت مع رئيس المفوضية مسألة عودة مكتب اتصال الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، للعمل من العاصمة طرابلس، ومسألة توظيف المواطنين الليبيين بالاتحاد الإفريقي وأجهزته المختلفة، وتعزيز دور الاتحاد وتمكينه من العمل عن قرب مع المؤسسات الوطنية في المرحلة الانتقالية.

ونوهت المنقوش بالاهتمام الذي يوليه الاتحاد الإفريقي للوضع في ليبيا، وما يقدمه الاتحاد من دعم لإنجاح جهود استدامة الاستقرار والتي من شأنها أن تقود إلى نجاح الاستحقاق الانتخابي في البلاد.