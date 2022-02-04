الصليب الأحمر يعزز شراكته مع وزارة العدل الليبية

بحثت وزارة العدل رفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا برامج التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير والرعاية الصحية والإنسانية، بالإضافة للرفع من قدرات الطب الشرعي في تحسين معامل التحاليل وتوفير ما يلزم من معدات وأجهزة حديثة ومواد طبية.

وأوضحت وزارة العدل في بيان، أن الاجتماع الذي عُقد الأربعاء انتهى إلى التوافق على خطة يتم من خلالها توفير بعض المستلزمات والاحتياجات في مجابهة جائحة كورونا، وتقديم الخبرة في مجال التدريب لأعضاء ومنتسبي جهاز الشرطة القضائية، بشأن إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل والتعامل مع النزلاء طبقاً للمعايير وقواعد حقوق الإنسان، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية.

يُذكر أن الاجتماع حضره كلٌ من مديري إداراتَي العلاقات والتعاون والتدريب، ونائب رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير مكتب الطب الشرعي أبوسليم ورئيس وحدة تحسين وتطوير السجون بالوزارة، ونائبة مدير قسم الحماية ومنسقة الحماية بلجنة الصليب الأحمر الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية