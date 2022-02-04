العكاري: أتوقع أن يحدث تدخل دولي للحفاظ على استمرار حكومة الدبيبة

توقع المرشح السابق لرئاسة الحكومة الليبية، فتحي رجب العكاري، أن يحدث تدخل دولي من أجل الحفاظ على استمرار الدبيبة وحكومته.

وأرجع العكاري في تصريحات لموقع “عربي 21″، الممول من قطر، رأيه إلى كون الدبيبة نجح في خلق قاعدة شعبية مؤيدة له ومستفيدة من بقائه، بالرغم من سوء اختيار أعضاء حكومته الذين تم فرضهم عليه، على حد قوله.

وتابع: “بعيدا عن مبادرة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وتغيير الحكومة، فإن وجود البرلمان والمجلس الرئاسي والحكومة مرتبط بنتائج لجنة الحوار، ونهاية أحدهم تعنى انتهاء الجميع”، وفق رأيه.

يذكر أن القطراني دعا رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ولجنة خارطة الطريق للجلوس معا لوضع خارطة واضحة المعالم محددة الزمن، وطي صفحة الخلاف، مع تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

في المقابل خصص مجلس النواب جلسة الاثنين المقبل للاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة، على أن يتم اختيار رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.