المنفي يصل أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي

العنوان – أديس أبابا

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، المنعقد في أديس أبابا على مدار يومين.

ويُشارك رئيس المجلس في هذه القمة، مع عدد كبير من الرؤساء، والقادة، ورؤساء حكومات البلدان الأفريقية، التي

وتناقش القمة تعزيز الجهود القارية المشتركة، لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة، وأمن، الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

وتتناول القمة أيضًا سُبل الارتقاء بالاتحاد الأفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الأفريقية – الأفريقية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة